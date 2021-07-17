محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

الغربية - محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة، لامتحان مادة الكيمياء وطلاب القسم الأدبى لمادة الجغرافيا فى مدارس مركز ومدينة سمنود، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ، ومحمد متولى رئيس مركز ومدينة سمنود.

تفقد المحافظ لجان مدارس (السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية) ، حيث اطمأن المحافظ على سير الامتحانات دون أى معوقات وفى ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة إلى التزام التباعد الاجتماعى بين الطلاب .

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن 22821 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا داخل 127 لجنة ، بالإضافة إلى 21 طالب وطالبة فى لجنة معهد النور المكفوفين، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأى أحداث حتى ساعته وتاريخه.



محافظ الغربية يتفقد لجان الامتحانات