محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود.. صور

الغربية _عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، صباح اليوم السبت، أداء طلاب القسم العلمى بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء فى مدارس مركز ومدينة سمنود، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والمحاسب محمد متولى رئيس مركز ومدينة سمنود.



محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

تفقد المحافظ لجان مدارس (السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية)، حيث اطمأن المحافظ على سير الامتحانات دون أى معوقات وفى ظل التزام تام بالاجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة إلى التزام التباعد الاجتماعى بين الطلاب .



محافظ الغربية يتفقد اللجان

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن 22821 طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا داخل 127 لجنة ،بالإضافة إلى 21 طالب وطالبة فى لجنة معهد النور المكفوفين، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأى أحداث تؤثر على سير الامتحانات.



لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود



محافظ الغربية يتحدث مع أحد الطالبات



جانب من جولة المحافظ



تفقد اللجان



سيارة اسعاف أمام أحد مدارس الغربية