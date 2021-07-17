محافظ الشرقية يقدم ميداليات تذكارية للفائزين ببطولة الجمهورية للشطرنج.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لاعبى منطقة الشرقية للشطرنج، الحاصلين على بطولة الجمهورية للشطرنج للمرحلة السنية من 8 إلى 18 سنة، والتى أقيمت بمكتبة مصر العامة في الزاوية الحمراء، فى الفترة من 4 يونيه وحتى 10 يونيه الماضى، بمنحهم شهادات تقدير وميداليات تذكارية لحصولهم على بطولة الجمهورية ناشئين ، فى حضور الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.

أشاد المحافظ بالمستوى المتميز لأبطال الألعاب الفردية من أبناء المحافظة فى حصد البطولات وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية ، مؤكداً أنهم اللبنة الأولى لتقديم بطل أولمبى متميز يُشارك فى البطولات القارية والعالمية ويرفع إسم مصر عالياً فى المحافل الدولية.

ومن جانبه قدم الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب الشكر والإمتنان لمحافظ الشرقية لحرصه على إستقبال الأبطال وتكريمهم لتمثل قوة دفع حقيقية لهم لمواصلة الإنتصارات والفوز بالميداليات الذهبية ، مؤكداً أن المديرية تعمل على تهيئة الأجواء المناسبة لتجهيز المتميزين رياضياً وبدنياً وفنياً للمشاركة فى البطولات المختلفة ورفع إسم الشرقية عالياً فى المحافل الإقليمية والدولية.

أعرب اللاعبون عن سعادتهم لتواجدهم بمكتب محافظ الشرقية وتكريمه لهم اليوم بعد حصولهم على بطولة الجمهورية للشطرنج والتى تُعد أحد الألعاب التى تحتاج إلى مهارات عقلية خاصة مؤكدين استمرارهم فى تحقيق الإنتصارات وحصد البطولات.



تكريم الفائزين ببطولة الشطرنج



جانب من التكريم