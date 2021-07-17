محافظ الشرقية يفتتح اليوم حديقة عامة لأرض الصناعات النمطية بالزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

يفتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وقيادات المحافظة فى التاسعة صباح اليوم السبت، حديقة عامة، والمقامة على أرض الصناعات النمطية بالزقازيق .

وأوضح المحافظ، أن المشروع المقام على مساحة 5400 متر، يضم متنزهات وحدائق وملعب خماسى على مساحة 1200 متر، ومكان مخصص لانتظار السيارات ومزود بمنطقة ترفيهية وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين.

وأكد المحافظ، أن هذا المشروع يأتى ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التى يتم إقامتها فى مدينة الزقازيق، والتى بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحى بمراحلة الثلاث أمام مديرية الرى وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، فضلاً عن تطوير منطقة القناطر التسعة وإنشاء حدائق عامة بها، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وأسرهم بتوفير أماكن للتنزه تليق بهم.

وأضاف المحافظ، أن هذا المشروع الترفيهى الخدمى والذى بدأ تنفيذه بمدينة الزقازيق، سينطلق إلى باقى مراكز ومدن المحافظة ليستفيد منه جميع الأهالى بالشرقية، مؤكدا حرصه على الاستماع لشكاوى المواطنين والعمل على تلبيتها وحلها فوراً .