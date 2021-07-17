محافظ الشرقية: فتح المجازر بالمجان وسيارات للتحذير من الذبح بالشوارع

الشرقية - إيمان مهنى

أطلقت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، سيارات تجوب الشوارع الرئيسية والمدن والمراكز، لإعلان المواطنين بفتح المجازر طوال أيام العيد لذبح الأضاحى بالمجان، بقرار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوقيع غرامة مالية فى حالة الذبح بالشوارع أو نقل الجلود بدون تصريح.

وأعلنت المديرية بإشراف الدكتور إبراهيم محمد متولى مدير المديرية بتشكيل غرفة عمليات رئيسية وأخرى فرعية بالإدارات، لمتابعة العمل خلال أيام العيد والمرور على المجازر، مضيفا أنه تم الانتهاء من أعمال مراجعة صيانة المجازر من شبكات صرف ومياه ، والبنية الأساسية لها ، وصيانة للأختام ، فضلا عن المرور المكثف على محال الجزارة والثلاجات والأسواق والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية اللحوم والأطعمة المعروضة للمواطنين.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرر فتح المجازر الحكومية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أمام جموع المواطنين بالمجان لذبح الأضاحى ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر المعتمدة حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحى وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين .