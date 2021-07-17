محافظ البحيرة يتفقد دور الرعاية الاجتماعية بالابعادية ويقدم الهدايا للأطفال

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لمؤسسات الرعاية الإجتماعية ورعاية الأيتام والمؤسسات الإيوائية ودور المسنين والمحرومين من الرعاية الأسرية وتقديم كافة خدمات الرعاية الإجتماعية والصحية والترفيهية لهم ولإدخال البهجة والسرور على قلوبهم والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

جاء ذلك خلال زيارتة لدور الرعاية الإجتماعية بالأبعادية بدمنهور وتوزيع الهدايا العينية والملابس على الأطفال الأيتام بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأشار محافظ البحيرة، إلى الجهود المبذولة والدعم المستمر لدور الأيتام لتقديم الرعاية والدعم وسبل الحياة الكريمة لهم.

وقدم اللواء هشام آمنة ، لهم التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك،وتفقد الملاعب والأقسام الترفيهية بدور الرعاية ، ووجه مديرية التضامن والمشرفين بتوجيه أفضل أوجة العناية والرعاية للأطفال .

رافق المحافظ خلال جولته المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام ، وكامل غطاس رئيس مدينة دمنهور ، محمد عبد المجيد وكيل وزارة التضامن الإجتماعى والدكتورة فايزة زايد وكيل المديرية.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية، ببناء الانسان وتقديم الرعاية والمساندة الاجتماعية لكافة فئات المجتمع.

محافظ البحيرة يوزع الهدايا بدور الرعاية



جولة محافظ البحيرة مع الاطفال بدور الرعاية

محافظ البحيرة يلعب مع الأطفال

محافظ البحيرة مع أطفال دور الرعاية

محافظ البحيرة يلعب مع الأطفال

محافظ البحيرة يوزع الهدايا على الاطفال