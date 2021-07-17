محافظة القاهرة تنشئ وحدة معالجة صرف بمجزر البساتين لفصل مخلفات الذبح.. صور

كتب ــ سيد الخلفاوى

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وحدة معالجة الصرف الناتج عن مخلفات الذبح بمجزر البساتين، لمتابعة الاستعداد لاستقبال أضاحى المواطنين .

وأكد محافظ القاهرة، أن هناك خطة لتطوير مجزر البساتين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن محطة المعالجة تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعامل مع مخلفات الذبح غير الصحية وتحويلها إلى مواد صالحة لتسميد التربة .

وأشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى، أن مشروع وحدة المعالجة يتكون من وحدة الفلترة التي تفصل المواد المحملة بالمخلفات الحيوانية عن المياه وتمنع وصول المواد الصلبة لخطوط الصرف مرة أخرى تجنباً لانسدادها، ويتم استخراج مياه صافية بنسبة تتراوح ما بين 85 % إلى 95 % يمكن استخدامها في زراعة المساحات الخضراء الموجودة داخل المجزر كناحية صحية وبيئية وجمالية .

كما يتضمن المشروع حوض الموازنة والذي يحوي بداخله تهوية باستخدام بلاور بقدرة عالية لمنع ترسيب باقي مخلفات وحدة الفلترة في قاع الحوض عن طريق ضخ الهواء لأنابيب طولية، بالإضافة إلى وحدة بيولوجية مكونة من أحواض بها خلاطات لتقليب المياه داخل الأحواض، إلى جانب أحواض لعملية تهوية البيارات والخزان النهائي لاستقبال المياه المعالجة من كافة الأحواض.

وتفقد محافظ القاهرة خلال زيارته للمجزر معمل التحاليل المجهز بالأجهزة والأدوات اللازمة لفحص اللحوم في حالة الشك في بعض الأمراض التي قد تؤدي إلى إعدام اللحوم لتأكيد التشخيص مع الفحص الظاهري .

كما تابع اللواء خالد عبد العال متحف المجزر والذي يتم فيه حفظ الاحشاء المعدمة لتدريب طلبة كليات الطب البيطري لتأهيلهم عملياً .