اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 08:42 ص
أكرم القصاص
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ماليزيا توافق على استخدام لقاحى "سينوفارم" و"جونسون أند جونسون" فى حالة الطوارئ

السبت، 17 يوليه 2021 07:10 ص
ماليزيا توافق على استخدام لقاحى "سينوفارم" و"جونسون أند جونسون" فى حالة الطوارئ سينوفارم
أ ش أ

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أعلنت وزارة الصحة في ماليزيا الجمعة الموافقة بشكل مشروط على استخدام لقاحي "سينوفارم" الصيني و"جونسون أند جونسون" الأمريكي للتحصين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في حالة الطوارئ.
 
وقال مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبد الله - في بيان رسمي حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - إن السلطات منحت أيضًا الموافقة المشروطة لاستخدام لقاح "يانسن" التابع لشركة "جونسون أند جونسون" والمصنع في بلجيكا.
 
يذكر أن ماليزيا كانت قد وافقت في وقت سابق على شراء شحنة من لقاح "يانسن" الذي وافقت منظمة الصحة العالمية على استخدامه في حالة الطوارئ.
 

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لقاحات كورونا

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