مؤسسة أبو العينين تهدى المواطنين 300 ألف كيلو من لحوم الأضاحى

قررت مؤسسة أبوالعينين توزيع 300 ألف كيلو من لحوم الأضاحى على المواطنين من محافظة الجيزة وجميع محافظات الجمهورية.

وأكدت المؤسسة، أن عملية التوزيع تتم وسط إجراءات احترازية مشددة في غاية الدقة لكل العاملين القائمين على الذبح والتوزيع، وأيضا علي المواطنين المستفيدين في أجواء تنظيمية وقائية حفاظا على صحة الجميع من فيروس كورونا.

وقالت المؤسسة، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قرر تشكيل غرفة عمليات بالمؤسسة والمقرات الخاصة بها للمتابعة والإشراف على مراحل الذبح والتغليف والتبريد والنقل داخل وخارج المحافظات للتوزيع والتيسير على المواطنين والأهالى، ولإحياء روح التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن في هذه المناسبة الدينية السعيدة.

وأوضحت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن العمل فى التوزيع سيبدأ من صباح اليوم السبت وعلى مدار الساعة تحت إشراف مستمر، موضحة أن المؤسسة تؤدى دورها الخيري والخدمي لكافة المواطنين وتقديم كل المساعدات للأهالي حتى الوصول إلى المستحقين في القرى والنجوع والربوع على مستوي الجمهورية، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين في هذه الأيام المباركة ولتخفيف الأعباء على غير القادرين والأسر متوسطة الدخل والأطفال والمرأة المعيلة.