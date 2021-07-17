ليلة القبض على تاجر ممنوعات قبل ترويج كمية من الحشيش فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على عاطل بحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، قبل ترويجها بين عملائه في بولاق الدكرور، وأرشد المتهم عن مصدر الحصول عليها، كما اعترف بحيازتها للاتجار بها، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى اتجار عاطل بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش، وترويجه بين عملائه في بولاق الدكرور.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، معدة للبيع، قبل ترويجها بين عملائه، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في التواصل مع زبائنه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.