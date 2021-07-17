كيرى يزور بريطانيا وإيطاليا في جولات تحضيرية لمؤتمر تغير المناخ

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يزور جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ مدينة لندن بالمملكة المتحدة ومدينتي روما ونابولي بإيطاليا خلال الفترة من 20 يوليو إلى 23 يوليو الجاري.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت- أن كيري أثناء وجوده في لندن، سيدلي بتصريحات حول ضرورة العمل على مواجهة الأزمة المناخية العالمية يوم الثلاثاء المقبل.



وأضاف البيان أنه من المقرر أن يتوجه المبعوث الخاص كيري إلى روما ونابولي بإيطاليا خلال الفترة من 21 يوليو إلى 23 يوليو؛ لحضور الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين حول البيئة والمناخ والطاقة يومي 22 و23 من الشهر الجاري.



وأفاد البيان بأن كيري سيعود بعد ذلك إلى لندن خلال الفترة من 24 يوليو إلى 26 يوليو الحالي، لإجراء المزيد من المناقشات مع نظرائه حول الجهود التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 26) والمقرر انعقاده في الفترة من 31 أكتوبر إلى 12 نوفمبر 2021 في جلاسكو بالمملكة المتحدة.