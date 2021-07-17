قيرغيزستان تطالب الاتحاد الأوروبي بتسريع إرسال اللقاحات المضادة لـ"كورونا"

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طلبت الحكومة القيرغيزية من الاتحاد الأوروبي تسريع إرسال اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" لتوزيعها على المواطنين في أقرب وقت ممكن.



وأوضحت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية أن النائب الأول لوزير الخارجية نوران نيازالييف التقى الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لآسيا الوسطى تيرهي هاكالا الليلة الماضية في /طشقند/؛ حيث ناقشا آفاق تنفيذ الاتفاقية الجديدة الموقعة بالأحرف الأولى بشأن توسيع الشراكة والتعاون بين قيرغيزستان والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن استعداده لمواصلة تقديم المساعدة والدعم الشاملين لـ" قيرغيزستان"، بينما أثار الجانب القيرغيزي قضية التوزيع غير المتكافئ للقاحات في العالم وطالب بتسريع عملية تخصيص اللقاحات لبلاده في إطار آلية كوفاكس.



وأعلنت وزارة الصحة في قيرغيزستان، اليوم السبت، عن تسجيل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة منذ بداية الوباء إلى 147 ألفا و656 إصابة.