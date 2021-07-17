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"قمر الحج" يصل تربيعه الأول اليوم بعد إنهاء ربع المسافة فى مداره حول الأرض

السبت، 17 يوليه 2021 09:29 ص
"قمر الحج" يصل تربيعه الأول اليوم بعد إنهاء ربع المسافة فى مداره حول الأرض قمر التربيع الأول
كتب ـ محمود راغب

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سيصل القمر لحظة التربيع الأول هذا الشهر اليوم السبت السابع من ذى الحجة 1441 الموافق 17 يوليو 2021 عند الساعة (10:20 صباحاً بتوقيت جرينتش) ويكون قطع ربع المسافة فى مداره حول الأرض.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن القمر سيشرق عند الظهر بالتوقيت المحلى وسيصل أعلى نقطة فى السماء مائل باتجاه الجنوب بالتزامن مع غروب الشمس وبعد خلال ظلمة الليل سيكون القمر فى الاقتران مع نجم السماك الأعزل وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.

وتعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلما، الوقت المثالى لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار الثنائى العينية أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدا خاصة على طول الخط الذى يفصل بين الجانب المضيء والجانب المظلم نظرا لتداخل الضوء والظلال ما يعطى منظرا ثلاثى الأبعاد.

خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس فى قبة السماء كل ليله وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلا من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.

 


القمر

قمر التربيع الأول

قمر ذو الحجه

ذو الحجه

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