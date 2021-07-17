قبيل عيد الأضحى.. "اليوم السابع" فى بث مباشر من سوق منوف للماشية ..فيديو

المنوفية - محمد فتحى

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل سوق مدينة منوف للماشية بمحافظة المنوفية، أكبر أسواق المحافظة، والذى يتم انعقاده كل يوم سبت من الأسبوع .

ورصدت عدسة "اليوم السابع" جولة داخل أكبر أسواق المحافظة سوق مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، قبل يومين من عيد الأضحى.

ويقول بهاء على تاجر مواشى من داخل سوق مدينة منوف بمحافظة المنوفية ، إن أسعار المواشى اليوم تبدأ قائم من سعر 60 جنيها للكيلو، أما الماشية التى يتم شرائها بالنظر وبتقييم التجار تبدأ من 15 ألف جنيه، و20 ألف جنيه .

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فتح المجازر لاستقبال المواطنين الراغبين فى ذبح الأضاحى طوال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان، وذلك بعد الكشف عليها من خلال أطباء متخصصين حفاظاً على البيئة ولضمان سلامة وجودة لحوم الأضاحى، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك بجميع المجازر وإدارات الطب البيطرى بنطاق المحافظة، ومؤكداً على تفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بإدارات الطب البيطرى بمراكز المحافظة والتى تعمل على مدار 24 ساعة وتخصيص أرقام تليفونات طوارئ ( 2174929 ، 2174931 ) لاستقبال شكاوى المواطنين خلال أيام أجازة العيد والعمل على حلها فوراً.

كما أفاد الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطرى، بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والأجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الإدارات المختلفة وفتح المجازر لاستقبال الذبائح فترة إضافية تبعاً لكثافة الذبائح ولمواجهة زيادتها، وكذا توفير احتياجات المجازر من أدوات النظافة حفاظاً على صحة وسلامة اللحوم وتطهير وتعقيم المجازر، بالإضافة الى توفير المادة الملونة المستخدمة لأختام اللحوم .

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى، إلى أنه تم إعداد برنامج للمرور على المحلات والسوبر ماركت من خلال لجنة حماية المستهلك لمتابعة المواد ذات المنشأ الحيوانى وتاريخ الصلاحية، بالإضافة إلى تكثيف حملات ضبط اللحوم على محلات عرض بيع اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة والمجمدة، وكذا التفتيش على ثلاجات اللحوم والأسماك والدواجن المجمدة حفاظاً على صحة المواطنين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات التموين والشئون الصحة بالمحافظة، مشيراً الى تكثيف عمل لجان مكافحة الحيوانات الضالة بجميع مراكز ومدن المحافظة حرصاً على سلامة المواطنين .

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتنسيق مع ادارة المرور لتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة والرئيسية والتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى وتحقيق أقصى سيولة مرورية لحركة السيارات .



سوق الماشية بمنوف (1)



سوق الماشية بمنوف (2)



سوق الماشية بمنوف (3)



سوق الماشية بمنوف (4)



سوق الماشية بمنوف (5)



سوق الماشية بمنوف (6)



سوق الماشية بمنوف (7)