اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:29 م
أكرم القصاص
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فيلم كارتون يوضح مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى في شبكات الصرف الصحى ..فيديو

السبت، 17 يوليه 2021 01:34 م
فيلم كارتون يوضح مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحى في شبكات الصرف الصحى ..فيديو
سوهاج محمود مقبول

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أعلن اللواء المهندس حسن محمود عبد الغنى القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والعضو المنتدب، أن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، والذى ينتج عنه انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات، وأنه تم نشر الفيديو بجميع وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة لتوعية المواطنين بضرورة الحفاظ على شبكات الصرف الصحي هذا بالإضافة الى توعية المواطنين بعدم الاسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف وكذلك تجنب رش الشوارع حفاظاً على مياه الشرب.

كما قام مسئولو التوعية بالشركة بتوعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي لتجنب الاضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ هذا بالإضافة الى توزيع بوسترات بمحلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.


سوهاج

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