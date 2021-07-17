فيضانات ألمانيا.. تحذيرات من انهيار سدود على طول النهر وزيادة عدد الضحايا

كتبت ــ رباب فتحى

قال موقع "سكاى نيوز" البريطانى، إن عدد القتلى بعد الفيضانات "التاريخية" في أنحاء ألمانيا وبلجيكا وصل الآن إلى 160 ، مع مخاوف من العثور على مزيد من الجثث مع انحسار المياه.

ولا يزال عمال الطوارئ يبحثون عن ناجين ، بينما يبدأ آخرون المهمة الهائلة المتمثلة في إزالة الأنقاض ، على أمل منع المزيد من الضرر.

لكن تم تحذير الناس من أن الخطر لا يزال وشيكًا ، حيث تتعرض السدود على طول نهر واحد من بلجيكا إلى هولندا لخطر الانهيار ، ويقول المسئولون في ألمانيا للناس: "الخطر لم ينته تمامًا!"

وتحطمت أجزاء كبيرة من السد في منطقة شمال الراين - وستفاليا وهناك "ضغط هائل" على الهيكل بسبب ارتفاع منسوب المياه ، مما يشكل "خطرًا حادًا" يمكن أن ينفجر السد. ويتم إجلاء المزيد من الناس من المنطقة اليوم.

تُظهر الصور من جميع أنحاء المنطقة - وهي واحدة من أكثر المناطق ازدهارًا في أوروبا - المنازل المدمرة والأعمال التجارية المدمرة. تظهر اللقطات المذهلة من بالقرب من فرانكفورت منزلاً كاملاً يتم نقله عبر النهر.

وفي أماكن أخرى، انقلبت السيارات، وانهارت شبكات الكهرباء، وانهارت مبانٍ مع تدفق مياه الفيضانات عبر قرى مثل شولد ، جنوب بون ، في غرب ألمانيا ، مما أدى إلى تشريد آلاف الأشخاص.

وأوضح الموقع أن الغالبية العظمى من القتلى كانوا في ألمانيا ، حيث قتل 133 شخصًا.

ومع انحسار المياه ، هناك مخاوف من العثور على المزيد من الجثث في السيارات التي حوصرت بسبب الفيضانات.

واستخدمت القوات المسلحة في ألمانيا مركباتها لتطهير السيارات والشاحنات التي كانت مكتظة.

وقالت الشرطة، إنه من المعروف الآن أن أكثر من 90 شخصًا لقوا حتفهم في مقاطعة أرويلر بغرب ألمانيا ، وهي واحدة من أكثر المناطق تضررًا ، ومن المتوقع وقوع المزيد من الضحايا.

وتأكد مقتل 43 شخصًا في ولاية نوردراين فيستفالن المجاورة ، وهي أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان ، وتوفي 27 آخرون عبر الحدود في بلجيكا.

وقال رئيس وزراء الولاية أرمين لاشيت، إن الفيضانات كانت "كارثة ذات أبعاد تاريخية" ، بينما قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه "صُدم" من الكارثة.