فرنسا تفرض اختبارا سلبيا ضد كورونا قبل 24 ساعة للقادمين من 6 دول أوروبية

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قررت فرنسا اليوم السبت، فرض نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا على القادمين من ست دول أوروبية قبل 24 ساعة كحد أقصى من دخولهم أراضيها.

ونقلت قناة (فرانس 24) عن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس قوله: إن القادمين من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص واليونان وهولندا سيخضعون للقاعدة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ منذ منتصف الليل.



وحتى الآن يتعين على الأشخاص القادمين من المملكة المتحدة إظهار اختبار سلبي أجري خلال الـ48 ساعة الأخيرة.. وكان على القادمين من إسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان إجراء اختبارات أجريت قبل 72 ساعة كحد أقصى.



وأضيفت تونس وموزمبيق وكوبا وإندونيسيا إلى ما يسمى بالقائمة الحمراء الفرنسية. ولا يُسمح بالسفر من دول هذه القائمة إلا لأسباب ملحة ورغم ذلك يجب على المسافرين الملقحين عزل أنفسهم لسبعة أيام.



وتأتي الإجراءات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه العديد من الدول الأوروبية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس، الناجم بشكل جزئي عن انتشار المتحورة دلتا شديدة العدوى والتي تتفشى في القارة.



وسجلت الإصابات الجديدة في فرنسا ارتفاعا في الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت إلى ما يقرب من 11000 حالة أمس الجمعة، رغم الجهود الحثيثة للحكومة لتطعيم السكان.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - هذا الأسبوع - إن التصريح الصحي الخاص بالفيروس سيكون إلزاميا للدخول إلى معظم الأماكن العامة وأنه يجب تلقيح جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية بشكل كامل، مما تسبب في تهافت على حجز مواعيد لتلقي اللقاح.



وتلقى حوالي 35,5 مليون شخص، أي ما يزيد بقليل عن نصف سكان فرنسا، جرعة لقاح واحدة على الأقل حتى الآن.