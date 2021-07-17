فرحة أبناء القليوبية بأهداف الأهلى فى نهائى دورة أبطال أفريقيا

عبر مشجعو النادى الأهلى بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم الكبيرة بأهداف للنادى الأهلى فى منافسه كايزر شيف بنهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقام بدولة المغرب، التي أحرزها اللاعب محمد شريف وأفشة والسولية.

كان قد أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقام حاليا على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب.

يتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول.

الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

بينما بدأ فريق كايزر تشيفز بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوى مافهليلى – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندى – هابى ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو