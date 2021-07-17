اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 11:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فرحة أبناء القليوبية بأهداف الأهلى فى نهائى دورة أبطال أفريقيا

السبت، 17 يوليه 2021 10:48 م
فرحة أبناء القليوبية بأهداف الأهلى فى نهائى دورة أبطال أفريقيا
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عبر مشجعو النادى الأهلى بمحافظة القليوبية، عن فرحتهم الكبيرة بأهداف للنادى الأهلى فى منافسه كايزر شيف بنهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقام بدولة المغرب، التي أحرزها اللاعب محمد شريف وأفشة  والسولية.

كان قد أحرز محمد شريف الهدف الأول للأهلى فى مرمى كايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقام حاليا على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء بالمغرب.

 

يتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بدأ المباراة بتشكيل يضم كلا من:

 

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

 

الدفاع: أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، على معلول.

 

الوسط: حمدى فتحى، عمرو السولية، محمد مجدى أفشة.

 

الهجوم: طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد شريف.

 

بينما بدأ فريق كايزر تشيفز بتشكيل يضم كلا من:

 

 

 

حراسة المرمى: دانييل أكبي

 

الدفاع: راماهلوى مافهليلى – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

 

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندى – هابى ماشياني

 

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

 

 

 


اخبار مصر

الاهلى وكايزر

نهائى ابطال افريقيا

موعد مباراه الاهلى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة