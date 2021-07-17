غرفة عمليات كفر الشيخ: تغيب 153 طالبا وطالبة ونسبة حضور الطلاب الامتحانات 99%

كفر الشيخ - محمد سليمان

لم ترصد غرفة عمليات المحافظة، وغرفة عمليات التربية والتعليم، أى تجاوزات فى أعمال امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، بمادة الكيمياء بـ 86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية، كما لم ترصد أى حالات غش، وتابع اللواء جمال نور الدين ، أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الامور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ .

كما تابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل كافة المعوقات التى تواجه العمل بها.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن 13 ألف و 424 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية أدوا امتحان الكيمياء، وتغيب عن أداء الامتحان 153 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99٪ موزعين على 86 لجنة فى 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، لم يتم رصد أى شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الثانى للشعبة العلمية ، والثالث من أيام امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم

وأضاف أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.