غدا فتح باب التقدم إلكترونيا لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، عن قيام الوزارة بفتح باب التقدم لقبول الطلاب بالصف الأول الثانوى بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسى 2021 / 2022 ، بمحافظة الشرقية إلكترونياً، من خلال الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على الرابط التالى emis.gov.eg، وذلك بدءاً من الغد الأحد الموافق 18 يوليو الجارى وحتى الأول من شهر أغسطس 2021 .

أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم إجراء إختبارات القبول فى خلال الفترة من الأحد الموافق 15 سبتمبر 2021 وحتى الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2020 ، ويتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد الإختبار ومكان إنعقاد لجنة الإختبار إلكترونياً على الموقع الرسمى للوزارة بعد إنتهاء فترة التقدم بمعرفة الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم إتخاذ القرار.

أضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه للتعرف على إجراءات وشروط التقدم للإمتحان والفئات المسموح لها والمصروفات ونظام وموعد عقد الإمتحان والشروط العامة للتقدم يتم الإطلاع على الصور المرفقة.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيراً إلى أن الدولة تولى إهتماماً كبيراً بتطوير التعليم فى جميع مراحله والعمل على تنمية قدرات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لإكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.