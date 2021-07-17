عاطل يطعن زوجته بمطواة فى رقبتها إثر مشاجرة بينهما بالمحلة

الغربية - مصطفى عادل

أقدم عاطل على طعن زوجته بمطواة فى رقبتها وإصابتها بجرح نافذ إثر مشاجرة نشبت بينهما داخل المنزل بمنطقة الجمهورية قسم ثان المحلة، وتم نقل المصابة لإحدى المستشفيات لعمل الاسعافات اللازمة، وتم تحويلها لطوارئ جامعة طنطا.

وتلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من العميد محمد فتحى مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول سيدة تدعى "س.ص" 32 سنة لإحدى المستشفيات بمنطقة منشية البكرى مصابة بجرح نافذ بالرقبة من الناحيه اليسري، وحدوث نزيف دموى.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجنى عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية داخل الشقة، أدت إلى قيام المتهم بإخراج مطواة كانت بحوزته وطعنها فى رقبتها وقام المتهم بنقلها للمستشفى وفر هارباً، ويجرى رجال المباحث عمليات بحث عن المتهم لإلقاء القبض عليه.