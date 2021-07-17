طلاب القسم العلمى يؤدون اليوم امتحان مادة الحديث بالثانوية الأزهرية

كتب محمود راغب

يؤدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم السبت ، امتحان مادة الحديث، حيث يؤدى الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، و تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الحادية عشر.

وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.

كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية، 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.