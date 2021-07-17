اليوم السابع
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طلاب القسم العلمى يؤدون اليوم امتحان مادة الحديث بالثانوية الأزهرية

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 ص
طلاب القسم العلمى يؤدون اليوم امتحان مادة الحديث بالثانوية الأزهرية ثانوية أزهرية - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يؤدى طلاب القسم العلمى بالثانوية الأزهرية، اليوم السبت ، امتحان مادة الحديث، حيث يؤدى الامتحانات نحو 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، فى 609 لجان، و تقرر أن يؤدى طلاب القسم العلمى امتحاناتهم في يوم والقسم الأدبى في يوم آخر، وذلك منعاً للتكدس تطبيقاً للإجراءات الاحترازية، وتبدأ الساعة 9 صباحا وتنتهى فى الحادية عشر.
 
وانتهى قطاع المعاهد من تطعيم كافة العاملين بالامتحانات من مراقبين وملاحظين ومصححين وعمال وإداريين بلقاح فيروس كورونا المستجد، كما تم تطعيم القوافل التفتيشية من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد، للتفتيش على لجان الامتحانات.
 
كما تم تشكيل غرف عمليات وخصصت أرقام واتساب لتلقي شكاوى امتحانات الثانوية الأزهرية،  01002077995 مكتب وكيل الأزهر، 01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد.
 
ومن المقرر أن تنتهى امتحانات الثانوية الأزهرية، يوم 1 أغسطس ،على أن تنعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث) يوم السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي يوم الاثنين 13 سبتمبر 2021، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 113 ألفا و473 طالبا وطالبة، منهم 63 ألفا و765 طلاب، 49 ألفا و708 طالبات، ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 74 ألفا 754 طالبا وطالبة مقسمين 42 ألفا 730 طالبا، 32 ألفا و24 طالبة، كما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى 38 ألفا 719 طالبا وطالبة، مقسمين 21 ألفا و35 طالبا، و17 ألفا 784 طالبة.

الازهر الشريف

مادة الحديث

قطاع المعاهد الازهرية

الثانوية

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