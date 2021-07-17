طلاب الثانوية العامة فى الغربية يتوافدون على اللجان بالكمامة والكحول.. لايف

الغربية_ محمد طارق

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرًا جديدًا من أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك لمتابعة توافد الطلاب أمام المدارس استعدادا لدخول اللجان لأداء امتحان الكيمياء .



تفتيش الطلاب قبل دخول اللجان

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية انتهت من كافة الاستعدادات لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث يؤدى 31ألفا و571 طالبا وطالبة الامتحانات داخل 128 لجنة موزعة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة الطلبة والطالبات.



طلاب الثانوية العامة فى الغربية

وقال المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لـ" اليوم السابع"، إن المديرية انتهت بشكل تام من مراجعة لجان الامتحانات للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مبينا أنه تم تعقيم وتطهير اللجان بالكامل كإجراء احترازى للحد من انتشار كورونا، إلى جانب تعقيم دورات المياه وتوفير المطهرات اللازمة داخل كل لجنة.



طلاب الغربية

وأشار إلى أنه قبل دخول الطلاب سيتم قياس درجة الحرارة لكل طالب وتوزيع الكمامات والمطهرات عليهم، وأيضا خضوعهم للتفتيش باستخدام احدث أجهزة التفتيش لمنع دخول أى وسائل للغش داخل اللجان.