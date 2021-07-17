طلاب الثانوية العامة بالبحر الأحمر : امتحان الكيمياء سهل لكنه طويل.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعرب طلاب الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر ، أن امتحان الكيمياء اليوم كان سهلا وفى مستوى الطالب المتوسط، إلا أنه كان طويل ويستغرق وقت أكبر من المخصص له .

من جانبه، قال الطالب محمد حسام بمدرسة حسن كامل الثانوية العسكرية، إن الامتحان متوقع وسهلة إلا أن إجابته كانت تحتاج وقتا أطول من المخصص له.

وأضاف الطالب محمد حسام لـ"اليوم السابع" أنه فى المجمل العام الامتحان سهل وبسيط وطويل نسبيا، موضحا أن واضع الامتحانات كان فى صف الطلاب هذا العام فى مادة الكيمياء.

وأكد مصدر من مديرية التربية والتعليم، أن غرفة العمليات لم ترصد أى مشكلات فى لجان الثانوية العامة بالبحر الأحمر اليوم منذ بدء إنطلاق امتحان الكيماء لطلاب القسم العلمى مؤكدا على أن جميع لجان ادت الامتحانات بشكل طبيعى.

وشهد محيط لجان الثانوية العامة بمحافظة البحر الأحمر ، تشديدات أمنية لتأمين سير عملية الامتحانات، حيث أغلقت الأجهزة الأمنية الطرق الفرعية المؤدية للمدارس، واستبدلتها بطرق جانبية أمام اللجان لعبور السيارات.

ونظمت لجان الامتحانات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية عملية دخول الطلاب للمدارس التى تعقد بها الامتحانات نظام بعد التفتيش بالعصا الإلكترونية، والمرور على بوابات التعقيم والتأكد من ارتداء الكمامة .