ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج السلخانة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شنت حملة مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، ومديرية الصحة، والرقابة التموينية حملات على الأسواق، لضبط المخالفين، والسلع منتهية الصلاحية، وغير الصالحة للاستخدام الأدمى، والدواجن واللحوم المذبوحة خارج السلخانة دون إجراء الكشف البيطرى عليها، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعلى منافذ بيع اللحوم والدواجن، للتأكد من سلامة اللحوم المعروضة للبيع وصلاحيتها للاستخدام، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين‫، تحت إشراف الدكتور أيمن عبداللاه، وكيل وزارة الطب البيطرى بكفر الشيخ، والدكتور علاء البنا، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أسامة محمود عوض، مدير إدارة المجازر.

وتمكنت الحملة ‫من ضبط 5 أطنان دواجن مذبوحة خارج المجازر، وتم تحرير محضر رقم 1020 جنح أمن دولة طوارئ مركز بيلا، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

وعلى صعيد آخر شدد محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

يذكر أن هذه الحملات ضمن جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد داخل نطاق المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.