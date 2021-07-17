اليوم السابع
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ضبط سيدة وراء سرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية أثناء بيعها للمسروقات

السبت، 17 يوليه 2021 11:56 ص
ضبط سيدة وراء سرقة مشغولات ذهبية فى الجمالية أثناء بيعها للمسروقات متهمة - ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيدة أثناء قيامها ببيع مشغولات ذهبية مسروقة بمنطقة الجمالية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قيام إحدى السيدات بعرض مشغولات ذهبية للبيع لأحد أصحاب محلات بيع المشغولات الذهبية بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وتبين أنها (مقيمة بمحافظة بنى سويف)، وبحوزتها (كمية من المشغولات الذهبية مجهولة المصدر) ، وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات إعترفت بسرقتها من داخل مسكن (إحدى السيدات بالجيزة) بأسلوب المغافلة إبان عملها كخادمة طرفها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


امن القاهرة

جريمة سرقة

سرقة مشغولات ذهبية

اخبار الحوادث

الجمالية

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