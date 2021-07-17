صحة المنيا تعلن تحرير 23 مخالفة لمنشآت غذائية خلال حملات رقابية

المنيا - حسن عبد الغفار

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن فرق مراقبة الأغذية تمكنت من تنفيذ حملات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية، فى الفترة من 10 -15 يوليو الجاري، حيث تم المرور على 70 منشأة غذائية ، وتم تحرير 23 مخالفة للمنشأت ، حيث تنوعت المحاضر بين عدم الالتزام باشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، مؤكداً على الاستمرار فى تنفيذ الحملات بصفة دورية ومستمرة.

من جانبه، أوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم إعدام 200 كيلو جرام أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 43 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة الغذاء المعروض للمواطنين، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتواصل مديرية الصحة بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المنشات الغذائية وعلى منافذ البيع وكافة القطاعات الخدمية التى تقدم الخدمات للمواطنين، بجميع مراكز المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.