صحة الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى خلال أيام عيد الأضحى المبارك

الغربية - مصطفى عادل

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، فى بيان له، عن رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والمراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، مشدداً على مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية، ومديرى المستشفيات، والإدارات الصحية، بصرف المخزون الكافى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفيرها بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الطبية الحرجة، موجهاً بزيادة القوى البشرية بالأقسام الطبية، مع توفير كميات مضاعفة من الأمصال، وفصائل الدم المختلفة ومشتقاته، لمواجهة أى طوارئ خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الغالية والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، مشيراً إلى منع الاجازات خلال هذه الفترة .

كما وجه وكيل وزارة الطب العلاجي، والإدارة العامة للطب الوقائي، بالعمل على مدار الساعة واستمرار انعقاد غرفة الطوارئ بالمديرية خلال تلك الفترة، برئاسة وكيل الوزارة، وتجهيز فرق الانتشار السريع للاستعانة بهم حين الحاجة إليهم، مع تشكيل فرق متابعة من الإدارات الفنية والتفتيش المالى والإداري، والمتابعة بالمديرية للمرور على منافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الغربية.