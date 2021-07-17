شرطة المسطحات المائية تضبط 3 مراكب نيلية مخالفة قبل العيد

كتب محمود عبد الراضي

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود برئاسة اللواء بهي الدين زغلول مساعد وزير الداخلية فى مجال حماية الثروة الزراعية والأعلاف الحيوانية والأسمدة والمخصبات الزراعية من ضبط (عدد"3"مصنع ومخزن "بدون ترخيص") بمضبوطات بلغت (121٫150 طن أسمدة زراعية - 1443٫5 طن أعلاف حيوانية بدون ترخيص ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية) بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى بنطاق مديرية أمن البحيرة.

وأسفرت الجهود فى مجال حماية البيئة والتفتيش البيئي عن ضبط (عدد "14" منشأة صناعية "بدون ترخيص"(عدم وجود"رخصة مزاولة النشاط –شهادات صحية – سجل بيئى" – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة والخطرة والسائلة – إنبعاث غبار وأتربة كثيفة) بالمخالفة لقانون حماية البيئة بنطاق مديرية أمن الدقهلية.

وتمكنت الجهود فى مجال حماية الثروة السمكية من ضبط عدد (28) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الدقهلية، وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط عدد (3) وحدة نهرية بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال الملاحة حماية نهر النيل والمجارى المائية تم ضبط (77) قضية تلويث نهر النيل والمجارى المائية بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل بنطاق مديرية أمن الدقهلية.