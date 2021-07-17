شباب ورياضة الأقصر تحتفل بذكرى 30 يونيو بمسيرة بالأعلام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر مسيرة للاحتفال بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، وقال حفنى بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إن المسيرة تم تنظيمها برعاية محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم وبدأت من أمام ساحة مسجد سيدى أبوالحجاج ومعبد الأقصر وصولاً إلى ديوان عام محافظة الأقصر بمسافة نحو 2 كيلو متر تقريباً.



شباب ورياضة الأقصر تحتفل بذكرى 30 يونيو بمسيرة بالأعلام

وأضاف وكيل شباب ورياضة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شارك فى المسيرة قيادات المديرية ونحو 500 شاب وفتاة من مختلف الاندية ومراكز الشباب بالأقصر، وحملوا اعلام مصر ولافتات الشكر والتهنئة للقيادة السياسية ولافتات بأبرز الانجازات والمشروعات القومية المصرية خلال الثمانية اعوام الماضية ، كما تم تشغيل وترديد الاغانى الوطنية لافتا الى ان الطلائع والشباب المشاركين فى المسيرة حملوا علم مصر طوله حوالى 50 متر وطافوا به عدد من شوارع المحافظة، واختتمت المسيرة باحتفالية خاصة لتكريم عدد من اسر شهداء القوات المسلحة والشرطة بقاعة ديوان عام محافظة الأقصر بحضور عدد من القيادات العسكرية والامنية والتنفيذية بالأقصر .



ذكرى 30 يونيو

مسيرة بالأعلام