شاهد ما كتبته محفظة قرآن على الفيس قبل مصرعها خلال شراء فستان زفافها بدسوق

كفر الشيخ محمد سليمان

حالة من الحزن عمت قرية الهلباوي التابعة لمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، لمصرع محفظة القرآن الكريم، علا السعيد سلطان 23 سنة، في حادث انقلاب سيارة تاكسي مساء أمس، عقب عودتها من دسوق لشراء فستان زفافها، وكان برفقتها شقيقتها وخطيبها وشقيقته، أثناء العودة من شراء مستلزمات الفرح، الذي كان مقرراً له ثاني أيام عيد الأضحى، والذي زاد حزن أهالي كفر الشيخ ما كتبته على صفحتها الشخصية قبل وفاتها بيومين فقط.

«إن لم تجدوني في الجنَّة بينكم فاسألوا عني، لعلّي ذكَّرتكم بالله ولو لمرة واحدة، وفضلا دعواتكم ف هذه الأيام المباركة بأن يعف الله عنا ويهدينا سُبل السلام»، تلك العبارة هي آخر ما كتبته علا سلطان ،فأبكت أبناء المحافظة برحيلها المفاجئ، ومعها فستان خطوبتها بعد انقلاب السيارة بها.

كما كتبت على صفحتها الشخصية " قد يسوق إليكَ قدرًا يُبكيك ساعةً ؛ لئلا تبكي بعدها دهرًا.. قد يسوق إليكَ تأخيرًا لِأمرِك سنةً ؛ لئلا تتوقف بعدَهَا الخيرات عنك دهرًا..قد يأخذ منك مقدار حبة مِن خردلٍ من رزقٍ ؛ ليغمرك بمِداد البحر أجرًا،قد يُذيقك ألم الوَحشَةِ ليلًا ؛ ليفتح على قلبك بابًا للأُنسِ به لا ينقطع سرمدًا،قد يُباعِد بينك وبين ما تمنى قلبك حِينًا ؛ ليختبر صبرك فيتركهُ لكَ أبدًا ،قد يقطع عنك رسائلهُ أمَدًا ؛ ليأتي بك إليه.

كما كتبت على صفحتها الشخصية رُحماك ربى ما عصيناك استهانةً بك أبدا ولا عمداً ولكنها غفلة منا فاللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم بدل سيئاتنا حسنات واعف وتجاوز واغفر إنك أنت الأعز الأكرم.

كما كتبت على صفحتها الشخصية عبارات أعجبت خلالها بتكريم 70 من حفظة كتاب الله تجوب الشوارع يقودهم شيخهم ياسر حبيب بداية من مقر دار تحفيظ القرآن الكريم نور الهدى بشرشابه مركز زفتى محافظة الغربية وحتى قاعة الحفل

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي ، وعلى صفحتها لسرادقات عزاء، فكتبت مالك أحمد على صفحتها" وحشتيني يا خطيبة اخويا محمد علام ، كان نفسي أشوفك"، وقالت وفاء عاشور"يا علا بيكذبوا خليهم يبطلوا كذب انتي صحبتي ولسه عايشه أنا عارفة، والله بيكذبوا عليا ردي عليهم وقوليلهم يبطلوا كذب انتي لسه مكلماني».

وأكد محمد السيد محمود ، من أهالي القرية ، أن علا سلمت على والدها وذهبت لتشتري فستان عرسها والحذاء، وكان معها خطيبها محمد علام و اختها ياسمين وشقيقة خطيبها هدى، وعندما علم والدها بالحادث توجه لمستشفى دسوق العام ، ففوجئ بخبر وفاتها ،وبرغم حزنه إلا أنه راض بقضاء الله وقدره ، وتحولت منزل العروس لمأتم وتم دفن جثمان علا في موكب مهيب.

وقال محمود ل " اليوم السابع "، أن علا سلطان تخرجت في كلية التربية ، وكانت محفظة للقرآن الكريم ، فأحبها الأطفال ، وتعلموا على يديها ، وكانت من بين أكثر فتيات القرية التزاما وكانت محجبة ، مؤكداً أنه تصادف مرور الدكتور محمد الحشاش ،وعند وقوع الحادث ترك طفلته في سيارته، وحاول انقاذ علا لكنه لم يستطع إنقاذها لأنها خرجت من السيارة متوفية واختلطت دمائها بفستان زفافها، وتمكن من إنقاذ شقيقتها وكل من معها، وتم نقلهم لمستشفى دسوق العام.

وكان اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى اخطاراً من اللواء إيهاب عطية، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، ومأمور مركز شرطة دسوق يفيد إنقلاب سيارة تاكسي، في ترعة بالقرب من محطة قطار سنهور المدينة علي طريق دسوق قلين.

وتبين إصابة كلا من ياسمين السعيد سلطان، 18 عام، الهلباوي، مصابة جرح قطعي بالساق اليمني، 30 سم، وهدي عادل إسماعيل علام، 27 عام، مصابة باشتباه كسر بالساق اليمنى واشتباه ما بعد الإرتجاج، والليثي أحمد سلمان، 60 عام، اشتباه مابعد الارتجاج بالمخ، وتوفيت علا السيد سلطان، 23 عام، مقيمة بقرية الهلباوي التابعة لمركز قلين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.