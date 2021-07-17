اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 03:59 م
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سكرتير عام محافظة المنيا يفتتح الكنيسية الإنجيلية بعكاكا بعد إعادة بنائها.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 03:03 م
سكرتير عام محافظة المنيا يفتتح الكنيسية الإنجيلية بعكاكا بعد إعادة بنائها.. صور سكرتير محافظ المنيا يفتتح الكنيسة الانجيية بعكاكا
المنيا - حسن عبد الغفار

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افتتح المهندس محمد النجار السكرتير العام لمحافظة المنيا، نائباً عن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، اليوم السبت، الكنيسة الإنجيلية بعكاكا بقرية بنى محمد سلطان التابعة لمركز المنيا ، وذلك عقب الانتهاء من إعادة بناء الكنيسة بالكامل ، وذلك ضمن جهود الدولة للاهتمام بدور العبادة.

جاء ذلك بحضور القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ، القس نادى لبيب رئيس سنودس النيل الإنجيلي ، القس رفعت فتحى أمين عام سنودس النيل الإنجيلي، القس عصام عطيه رئيس مجمع المنيا الإنجيلي، وعدد من القيادات التنفيذية والسياسية والدينية.

نقل السكرتير العام ، تهانئ اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، للحضور بافتتاح الكنيسة الجديدة بعد بنائها، وأكد على سيادة روح الحب والاحترام بين أهالى المحافظة، مطالباً الجميع بالعمل والوقوف صفًا واحدًا لبناء الوطن والدفع به نحو التقدم والازدهار، معرباً عن سعادته لما لمسه من وحدة أبناء محافظة المنيا.

وأكد "النجار" ، أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تمضى بعزيمة لا تلين لتأمين مسيرة أمتنا نحو التقدم والنماء وتوفير حياة كريمة لكل مواطن، ليحصد الشعب المصرى بشائر الازدهار والتنمية والرخاء، فقد ترسخت دعائم الاستقرار لشعب عظيم اصطف خلف قيادته الحكيمة وواجه بايمان راسخ التحديات، متطلعاً للمزيد من الإنجازات فى ظل الأمن والأمان. 

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى وتم إلقاء نبذة تاريخية عن بناء وتأسيس الكنيسة الإنجيلية بعكاكا فى المنيا منذ عام 1905، بالإضافة لعرض بعض الفقرات من الترانيم.

من جانبه وجه القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر، الشكر لجميع المسئولين وعلى رأسهم السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وكافة الأجهزة التنفيذية، لتعاونهم ومحبتهم والعمل على المشاركة فى الافتتاح، الذى يعد لفتة طيبة لأبناء الوطن الواحد.

 

 
سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية (2)
سكرتير عام المنيا مع القس أندريه ذكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر

 

سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية (3)
سكرتير عام محافظة المنيا بعد افتتاحة الكنيسة

 

سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية (4)
سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية 

سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية (9)

كلمة سكرتير عام المنيا 
 
سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية (12)
سكرتير المنيا يفتتح الكنيسة الانجيلية 

 


المنيا

محافظ المنيا

سكرتير عام محافظة المنيا

الكنيسة الانجيلية بعكاكا

قبية بنى محمد سلطان

مركز المنيا

اعادة بناء الكنيسة الانجيلية

افتتاح الكنيسة الانجيلية بعكاكا

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