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زى النهاردة.. شاهد بـ"بيت المقدس" يؤكد استشهاد أمين شرطة بانفجار أمن الدقهلية

السبت، 17 يوليه 2021 02:00 ص
زى النهاردة.. شاهد بـ"بيت المقدس" يؤكد استشهاد أمين شرطة بانفجار أمن الدقهلية المستشار حسن فريد ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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زى النهاردة من 3 سنوات، يوم 17 يونيو 2018، استمعت جنايات القاهرة، لأقوال الشهود فى محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة.

وخلال تلك الجلسة، استمعت المحكمة لأقوال الشاهد أيمن سليمان، أمين شرطة بالبحث الجنائي، وعن أقواله حول انفجار مبنى مديرية أمن القليوبية، قال إنه كان متواجدًا بمقر عمله وعقب الانفجار أصيب بقطع في العصب السابع وفقد الوعي ونقل عقب ذلك للمستشفى.

وأضاف الشاهد أن أحد زملائه بالمكتب توفى جراء الانفجار، وأدى الانفجار إلى تدمير واجهة المديرية ونوافذها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس "الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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