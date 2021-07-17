اليوم السابع
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روسيا تحذر أمام مجلس الأمن من مساعدة المنظمات الإنسانية للإرهابيين بأى شكل

السبت، 17 يوليه 2021 12:24 ص
روسيا تحذر أمام مجلس الأمن من مساعدة المنظمات الإنسانية للإرهابيين بأى شكل مجلس الأمن
كتب إسلام حشاد

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أكدت روسيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، على عدم جواز تقديم المنظمات الطبية والإنسانية أو أي دعم أو مساعدة للإرهابيين، ولو بصورة غير مباشرة.
 
وأوضح نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة غينادي كوزمين خلال الجلسة الجمعة، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأهمية إرسال المساعدات الإنسانية دون أي انقطاع إلى مناطق النزاعات، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.
 
وتابع: "ومع ذلك فإن المهمة المعلنة المتمثلة في تهيئة الظروف لعمل المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية بحد ذاتها لا يجوز استغلالها وجعلها مسوغا لعدم التزام الدول بتعهداتها في مكافحة الإرهاب".
 
وأضاف: "لا يجوز أن تقدم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر بما يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".
 
وأشار إلى أن ما يثير القلق أكثر، هو الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وأعوانهم.
 
وقال إن مهمة حماية كوادر المنظمات الإنسانية هناك تصبح أكثر تعقيدا، حيث يتجاهل المسلحون القانون الدولي الإنساني وأي مبادئ إنسانية.
 
وأكد كوزمين أن "القضاء على الإرهاب لا يمكن إلا بجهود مشتركة، وهذا يتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن تبرئة المتمسكين بعقائد التطرف والإرهاب".

روسيا

المنظمات الإنسانية

المنظمات الطبية

مناطق النزاعات

محاربة الإرهاب

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