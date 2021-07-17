رد فعل طالبات الثانوية العامة بالبحيرة بعد أداء امتحان مادة الكمياء

البحيرة – ناصر جودة

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة حالة من الحزن الشديد بين معظم الطلاب بعد أداء امتحان الكيمياء للقسم العلمى وذلك لصعوبة الامتحانات.

كما شهدت لجان الامتحانات انهيار بعض الطالبات وسط حالة من البكاء وشكوتهن من صعوبة الامتحان وعدم وجود وقت كاف للإجابة على الأسئلة التى تحتاج الى عمق للتفكير.

وكان طلاب الثانوية العامة بالبحيرة قد توافدوا منذ الصباح الباكر على لجان الامتحان المختلفة لأداء امتحانات مادة الكمياء وسط تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا

وقامت الاجهزة الامنية بفرض كردونات امام لجان الامتحانات لتنظيم عملية دخول الطلاب ومنع ازدحام اولياء الامور .

ويؤدى 30061 طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة منهم 17878 بالقسم العلمى علمى علوم و2475 طالب وطالبة علمى رياضة و6334 طالب وطالبة بالقسم الأدبى بالإضافة إلى 2824 طالب وطالبة خدمات و750 طالب وطالبة منازل موزعين على عدد 106 لجنة بنطاق 18 ادارة تعليمية

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة إتمام الاستعدادات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة، مشددا على اتخاذ أقصى درجات الحماية والأمان وكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وذلك للحفاظ على الطلاب الذين سيؤدون الامتحانات .

ووجه محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية مع توفير الحماية اللازمة لأعضاء اللجان ومحيط المدارس التى بها لجان والعمل على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق .

من جانبه اكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة تجهيز وإعداد اللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 106لجنة وكذلك الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وتزويدها بكافة الاحتياجات والوسائل المعيشية اللازمة.

مضيفا انه تم متابعة جاهزية كافة المدارس من حيث الأثاث والكهرباء والتليفون الارضى والأنترنت، كما تم الانتهاء من عمل الصيانة الفورية لجميع طفايات الحريق والتأكد من صلاحيتها وتعبئة الفارغ منها .