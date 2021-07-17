رئيس وزراء بلجيكا ورئيسة المفوضية الأوروبية يزوران مناطق الفيضانات اليوم

كتب : أحمد علوى

أعلن مجلس الوزراء البلجيكى، أن رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو سيزور المناطق المتضررة من الفيضانات والأمطار الغزيرة في فلاندرز ووالونيا والمجتمع الناطق بالألمانية اليوم السبت.

ووفقاً لبرنامج الزيارة، سيتوجه رئيس الوزراء في الصباح إلى روشفورت وبيبينستر ، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين.

وفي روشفورت ، سينضم إليهما رئيس وزراء والونيا “إليو دي روبو” ونائب رئيس الوزراء الفيدرالي ووزير العمل بيير إيف درمان.

أما في بيبينستر ، سينضم إليهما رئيس وزراء اتحاد والونيا-بروكسل ، بيير إيف جيوليه ، والسيد دي روبو.

في فترة ما بعد الظهر ، سيتوجه السيد دي كرو إلى أوبين (الساعة 2 ظهرًا) ، مع الوزير – رئيس المجتمع الناطق بالألمانية ، أوليفر باش. وسيختتم زياراته مع ماسييك، حيث سيتواجد رئيس وزراء فلاندرز، يان جامبون.