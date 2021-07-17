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رئيس معهد الفلك لليوم السابع: إنشاء ثانى أكبر محطة فى العالم للرصد الفضائى

السبت، 17 يوليه 2021 07:00 ص
رئيس معهد الفلك لليوم السابع: إنشاء ثانى أكبر محطة فى العالم للرصد الفضائى الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن المعهد يشهد عددا من المشروعات الإنشائية المهمة من بينها مشروع استكمال إنشاء محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، بالتعاون مع الجانب الصينى.
 
وأضاف رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات لليوم السابع، أن هذه المحطة ستكون ثانى أكبر محطة على مستوى العالم في رصد الحطام الفضائى من حيث قطر التليسكوب.
 
وأشار القاضى إلى أنه جار العمل على تحديث عدد من محطات الزلازل، لافتا إلى أن هناك محطة جديدة دخلت الخدمة في شمال الصحراء الغربية بالتعاون مع إحدى شركات البترول، فضلا عن تحديث محطة أخرى فى نطاق محافظة قنا ومحطتين جنوب الصحراء الشرقية قرب ساحل البحر الأحمر.
 
وأكد أن الهدف من تحديث المحطات وإنشاء محطات جديدة زيادة قدرات الشبكة القومية للزلازل على رصد الزلازل الدقيقة في كافة أنحاء الجمهورية، موضحا أنه مؤخرا تم تخصيص قطعة أرض للمعهد في مدينة أبو سمبل، وجار التوسعة في إنشاء المرصد المغناطيسى وشبكة الزلازل الإقليمية حول أسوان وستشهد أيضا تحديثا للأجهزة والمعدات لتواكب التقدم في مختلف المجالات.

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