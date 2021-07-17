رئيس مدينة أشمون: تكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق بجميع أنحاء المركز

المنوفية - محمد فتحى

عقد المهندس سامى سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمقر مكتبة بديوان عام مجلس مدينة أشمون وذلك لمناقشة أخر استعدادات مركز أشمون لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بحضور نواب رئيس مركز ومدينة أشمون وجميع الادارات المعنية.

استهل سرور الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ،وخلال الاجتماع تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق ، وكذا تكثيف الرقابة على أماكن ومحلات بيع الأغذية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة والتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمى وذلك بالتنسيق مع إدارات الطب البيطرى والتموين والصحة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين

وشدد سرور على نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد الميدانى بالشارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك والمتابعة الدورية والتصدى لكافة المخالفات وتحقيق الانضباط المرورى بنطاق كل وحدة .

وشدد أيضا على رؤساء الوحدات بالمرور على جميع الإدارات الخدمية للتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات خلال أيام العيد، كما وجه بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية فى المهد دون تهاون أو تقصير حفاظاً على الرقعة الزراعية ، واستمرار حملات رفع الاشغالات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وكذا التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

مؤكداً أن غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون تتواجد على مدار الـ 24 ساعة لتلقى أى شكاوى أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أرقام3442016 أو على رقم 3441996 لخدمة أهالى مركز ومدينة أشمون .