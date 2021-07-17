خارجية كوريا الجنوبية تستدعي السفير الياباني احتجاجًا على تصريحات نائبه

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استدعى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية تشوي جونج-كون، السفير الياباني لدى سول كويتشي أيبوشي، احتجاجًا على تصريحات نائب السفير الياباني التي وصفها تشوي بأنها "غير دبلوماسية ووقحة" وتستهين بجهود الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن الرامية إلى تحسين العلاقات بين سول وطوكيو.



وذكرت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم /السبت/ - أن تشوي قدم احتجاجًا شديد اللهجة بشأن تصريحات نائب السفير الياباني مطالبًا الحكومة اليابانية باتخاذ خطوات ملموسة وواضحة على الفور لمنع تكرار مثل هذا الموقف.



من جهته .. قال السفير الياباني، إنه سيرسل مطالب سول إلى حكومة بلاده.



وأشارت يونهاب إلى أن تصريحات نائب السفير الياباني أججت التوترات بين سول وطوكيو القائمة بالفعل بسبب قضايا تتعلق بالعمل القسري في زمن الحرب في اليابان إلى جانب فرض طوكيو قيود على صادرات مواد صناعية رئيسية إلى كوريا الجنوبية.