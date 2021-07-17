"حياة كريمة" تغير شكل قرى سوهاج.. تعرف على أبرز المشروعات × 16 معلومة

سوهاج محمود مقبول

"حياة كريمة" مبادرة إنسانية بمعنى الكلمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهدف منها تغير واقع الريف المصرى والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان لمحافظة سوهاج، نصيبا من المبادرة، حيث شهدت المحافظة تغييرا شاملا، بتدشين العديد من المشروعات فى القطاعات المختلفة، من تحسين منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب، وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعى للقرى.

ويقدم "اليوم السابع" 16 معلومة عن أهم مشروعات وإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج:

1 – بلغت الميزانية المخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة 45.6 مليار جنيه قابلة للزيادة.

2 - وبلغ عدد المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى المحافظة 1238 مشروعا.

3 – تم إنشاء 130 مدرسة ضمن حياة كريمة بالمحافظة بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعى ساعدت على تقليل الكثافة داخل الفصول وتقديم منتج تعليمى متميز.

4 - المحافظة شهدت طفرة كبيرة بمشروعات الطرق والكباري وتطوير الوحدات الصحية وتم إنجاز مشروعات صرف صحي كانت متوقفة منذ عشرات السنين.

5 – إنشاء محور سوهاج الخارجة بطول 170 كيلومترا، وبتكلفة تقديرية بلغت مليارا و100 مليون جنيه، الذي يربط المحافظة بالوادي الجديد فكان في السابق المواطن يضطر للسفر لمحافظة أسيوط ليتمكن من الذهاب للوادي الجديد لكن حاليا مع وجود طريق يربط المحافظتين بشكل مباشر اختصر الوقت وسهل الكثير للمواطنين المترددين على المحافظتين.

6 - الدولة تنفذ حاليا في سوهاج 166 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و55 مليون جنيه بجميع مراكز ومدن المحافظة فى 9 قطاعات مختلفة وهي: «التعليم، الري، الشباب والرياضة، المجتمعات العمرانية الجديدة، الطرق والكباري، الإسكان، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الصحة»

7 – في قطاع التعليم في سوهاج تجرى الآن تنفيذ 53 مدرسة تضم 623 فصلا، بتكلفة 240.7 مليون جنيه

8 - فى قطاع الرى يتم إنشاء عدد 19 مشروع صرف مغطى وكبارى أعلى الترع بتكلفة 163.5 مليون جنيه.

9 - بقطاع الشباب والرياضة، يتم إنشاء ملاعب نجيل صناعى ومبان إدارية بتكلفة 32.7 مليون جنيه.

10 - بقطاع المجتمعات العمرانية الجديدة، جار تنفيذ 26 مشروعا بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، و12 مشروعا بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة 277.6 مليون جنيه.

11- فى قطاع الطرق والكبارى جار إنشاء طرق بطول 214 كيلومترا، وإنشاء عدد 5 كبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

12- فى قطاع الإسكان جار إنشاء 29 عمارة إسكان شباب بتكلفة 46 مليون جنيه.

13- فى قطاع الكهرباء والطاقة، جار إنشاء 39 مشروعا بتكلفة 24.4 مليون جنيه.

14- فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتم إنشاء 9 محطات مياه شرب بتكلفة 1.02 مليار جنيه، وإنشاء 30 محطة صرف بتكلفة 2.155 مليار جنيه.

15 - تم إنجاز مشروعات صرف صحي كانت متوقفة منذ عشرات السنين.

16 - بالنسبة لقطاع الصحة، جار تطوير وتجديد 5 مستشفيات بتكلفة 1.138 مليار جنيه، بمواصفات قياسية عالمية.