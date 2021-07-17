اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 02:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

"حياة كريمة" تغير شكل قرى سوهاج.. تعرف على أبرز المشروعات × 16 معلومة

السبت، 17 يوليه 2021 12:50 ص
"حياة كريمة" تغير شكل قرى سوهاج.. تعرف على أبرز المشروعات × 16 معلومة حياة كريمة تغير واقع الريف المصري
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حياة كريمة" مبادرة إنسانية بمعنى الكلمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهدف منها تغير واقع الريف المصرى والقضاء على العشوائيات، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وكان لمحافظة سوهاج، نصيبا من المبادرة، حيث شهدت المحافظة تغييرا شاملا، بتدشين العديد من المشروعات فى القطاعات المختلفة، من تحسين منظومة الصرف الصحى ومياه الشرب، وإنشاء المدارس ومراكز الشباب، وتوصيل الكهرباء والغاز الطبيعى للقرى.

ويقدم "اليوم السابع" 16 معلومة عن أهم مشروعات وإنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة سوهاج:

1 –  بلغت الميزانية المخصصة لمشروعات مبادرة حياة كريمة 45.6 مليار جنيه قابلة للزيادة.

2 -  وبلغ عدد المشروعات المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى المحافظة 1238 مشروعا.

3 – تم إنشاء 130 مدرسة ضمن حياة كريمة بالمحافظة بمختلف مراحل التعليم ما قبل الجامعى ساعدت على تقليل الكثافة داخل الفصول وتقديم منتج تعليمى متميز.

4 -  المحافظة شهدت طفرة كبيرة بمشروعات الطرق والكباري وتطوير الوحدات الصحية وتم إنجاز مشروعات صرف صحي كانت متوقفة منذ عشرات السنين.

5 –  إنشاء محور سوهاج الخارجة بطول 170 كيلومترا، وبتكلفة تقديرية بلغت مليارا و100 مليون جنيه، الذي يربط المحافظة بالوادي الجديد فكان في السابق المواطن يضطر للسفر لمحافظة أسيوط ليتمكن من الذهاب للوادي الجديد لكن حاليا مع وجود طريق يربط المحافظتين بشكل مباشر اختصر الوقت وسهل الكثير للمواطنين المترددين على المحافظتين.

6 - الدولة تنفذ حاليا في سوهاج 166 مشروعا بتكلفة 7 مليارات و55 مليون جنيه بجميع مراكز ومدن المحافظة فى 9 قطاعات مختلفة وهي: «التعليم، الري، الشباب والرياضة، المجتمعات العمرانية الجديدة، الطرق والكباري، الإسكان، الكهرباء، مياه الشرب والصرف الصحي، وقطاع الصحة»

7 – في قطاع التعليم في سوهاج تجرى الآن تنفيذ 53 مدرسة تضم 623 فصلا، بتكلفة 240.7 مليون جنيه

8 - فى قطاع الرى يتم إنشاء عدد 19 مشروع صرف مغطى وكبارى أعلى الترع بتكلفة 163.5 مليون جنيه.

9 -  بقطاع الشباب والرياضة، يتم إنشاء ملاعب نجيل صناعى ومبان إدارية بتكلفة 32.7 مليون جنيه.

10 - بقطاع المجتمعات العمرانية الجديدة، جار تنفيذ 26 مشروعا بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة 2.6 مليار جنيه، و12 مشروعا بمدينة أخميم الجديدة بتكلفة 277.6 مليون جنيه.

11-  فى قطاع الطرق والكبارى جار إنشاء طرق بطول 214 كيلومترا، وإنشاء عدد 5 كبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه.

12-  فى قطاع الإسكان جار إنشاء 29 عمارة إسكان شباب بتكلفة 46 مليون جنيه.

13-  فى قطاع الكهرباء والطاقة، جار إنشاء 39 مشروعا بتكلفة 24.4 مليون جنيه.

14- فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، يتم إنشاء 9 محطات مياه شرب بتكلفة 1.02 مليار جنيه، وإنشاء 30 محطة صرف بتكلفة 2.155 مليار جنيه.

15 - تم إنجاز مشروعات صرف صحي كانت متوقفة منذ عشرات السنين.

16 - بالنسبة لقطاع الصحة، جار تطوير وتجديد 5 مستشفيات بتكلفة 1.138 مليار جنيه، بمواصفات قياسية عالمية.


الرئيس السيسى

مبادرة حياة كريمة

سوهاج

قطاع الطرق

الرى

مياه الشرب

قرى الريف المصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة بسوهاج.. تنفيذ مشروع صرف صحى قرية حاجر مشطا بـ87.7 مليون جنيه

الأربعاء، 07 يوليه 2021 03:08 م

تعرف على أماكن 30 مجمع خدمات المواطنين ضمن مبادرة حياة كريمة بسوهاج

الأربعاء، 07 يوليه 2021 04:00 ص

حياة كريمة بسوهاج.. المحافظ يعقد اجتماعا لمناقشة موقف مياه الشرب والأبنية التعليمية

الخميس، 24 يونيو 2021 10:15 ص

"حياة كريمة" بسوهاج.. تنفيذ محطة معالجة صرف الهجارسة على مساحة 56 فدانا.. 79 مليون جنيه تكلفة المحطة بالمرحلة الأولى و40 مليونا للمرحلة الثانية والثالثة بـ42 مليونا.. تخدم أكثر من 14 ألف نسمة.. فيديو وصور

الأحد، 20 يونيو 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة