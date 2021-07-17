حياة كريمة بـ"الوادى الجديد": بدء 12 مشروع صرف صحى وبناء عدد من المدارس

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة غادة خديوى منسقة مؤسسة حياة كريمة في محافظة الوادى الجديد، أن المبادرة تعمل على تطوير 28 قرية على مستوى المحافظة، وبالتحديد في مركز الفرافرة الذى يمثل 30 % من مساحة الوادى الجديد، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت في تنفيذ 12 مشروع صرف صحى من خلال إحلال وتجديد، ونسب الإنجاز في تلك المشروعات مرتفعة للغاية.

وأضافت منسقة مؤسسة حياة كريمة في محافظة الوادى الجديد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ، أن مشروعات حياه كريمة بالمحافظة شملت أيضا بناء عدد من المدارس، بجانب تدشين عدد من مشروعات توصيل مياه الشرب للمنازل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمقايسات بجانب مشروعات كهرباء وإنارة.

وأوضحت منسقة مؤسسة حياة كريمة في محافظة الوادى الجديد، أن المبادرة تعمل في المحافظات حسب احتياجات كل قرية ، لافتة إلى أن إجراء دراسة كافية من الجهات المعنية لتدقيق نسبة الفقر على مستوى قرى الجمهورية وتم تحديد أكثر 1000 قرية فقيرة لتوفير الاحتياجات الخاصة بها.