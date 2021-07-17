اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 11:18 ص
أكرم القصاص
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حميات الفيوم تحتل المرتبة الأولى فى تقرير مكافحة العدوى بوزارة الصحة.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 11:17 ص
حميات الفيوم تحتل المرتبة الأولى فى تقرير مكافحة العدوى بوزارة الصحة.. صور جانب من الاجتماع
الفيوم ــ رباب الجالى

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أعلن الدكتور إيهاب عطية، مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة، بأن مستشفى حميات الفيوم، احتلت المرتبة الأولى على مستشفيات المحافظة فى تقرير مكافحة العدوى تليها المستشفى العام فى المرتبة الثانية بينما جاءت مستشفى الصدر  فى المرتبة الثالثة، وذلك بعد مرور فريق من  الوزارة على مستشفيات المحافظة.

جاء ذلك فى الاجتماع الذى عقده الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل الوزارة لمديرى المستشفيات المركزية والنوعية والعام والتأمين الصحى.

مستشفى حميات الفيوم
مستشفى حميات الفيوم

وخلال الاجتماع تم مناقشة جميع سلبيات التى كشفها فريق مرور الوزارة والتوصية بالمرور على مستشفى طامية وابشواى بعد شهر لمعرفة أذا كان تم السلبيات من عدمه .

اجتماع مستشفى حميات الفيوم
اجتماع مستشفى حميات الفيوم

وأكد الدكتور ايهاب على استمرار العزل والفرز بالمستشفيات لحين اعلان منظمة الصحة العالمية رسميا انتهاء وباء كورونا، حيث عقد فريق من الإدارة العامة لمكافحة العدوى بالوزارة اجتماعا مع فرق مكافحة العدوى بالمستشفيات لمناقشة السلبيات والتأكيد على خطوط السير بالمستشفيات  .

الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى
الدكتور إيهاب عطية مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى

حضر الاجتماع الدكتور إبراهيم عمر، مدير مكافحة العدوى والدكتور شريف صبحى، مدير الطب العلاجى والطوارئ، والدكتور عماد الدين حسن ، مدير الشئون الوقائية بالإضافة الى المكتب الفنى .

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

 

 

 


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