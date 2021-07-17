اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 07:10 م
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حملة على شوادر اللحوم بشرق مدينة نصر في القاهرة.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 07:09 م
حملة على شوادر اللحوم بشرق مدينة نصر في القاهرة.. صور حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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قاد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، حملة لإزالة شوادر اللحوم بشرق مدينة نصر، والمقامة بدون تراخيص، بالتنسيق مع شرطة المرافق والعميد أحمد أنور رئيس حى شرق، حيث تم التصدى لكافة الإشغالات المتعدية على الأرصفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .
 
وفى السياق أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة، سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشدداً على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، مشيرا إلى أنه سيتم تحرير محاضر بيئة لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشارع ويترك المخلفات والدماء مشيرًا إلى أن  قيمة الغرامة تختلف حسب حجم المخالفة وتصل إلى 10 آلاف جنيه.
 
وأوضح الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطرى أنه بالنسبة للمواطن الذي يذبح الاضاحى في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة 4 لسنة 94 وقد تصل العقوبة ل 10 آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئى بالشارع.
 
 
حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (3)
حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة 

حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (4)
حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة 

حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (5)
حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة 

حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (6)
شوادر اللحوم بالقاهرة 

حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (1)
حملة على شوادر اللحوم

حملة على شوادر اللحوم بالقاهرة (2)جانب من الحملة

 


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