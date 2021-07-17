اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 12:52 م
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حبس شخص ضبط بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها فى المقطم

السبت، 17 يوليه 2021 12:10 م
حبس شخص ضبط بحوزته كمية من الحشيش قبل ترويجها فى المقطم كلبش - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار فى منطقة المقطم، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية") أثناء تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً السيارة "ملكه" وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش- مبلغ مالى- هاتف محمول).

 

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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