جو بايدن يستنكر قرار قاضى بتقييد برنامج يحمى المهاجرين: وصلوا أمريكا أطفالا

ريهام عبد الله

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت عن رفضه، لقرار قاض اتحادي بتقييد برنامج يحمي المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهم أطفال، ووصف قرار القاضى بأنه "مخيب للآمال بشدة".

ووعد بايدن إن وزارة العدل ستستأنف الحكم الصادر عن القاضي أندرو هانين، الذي يتخذ من تكساس مقراً له، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.



جو بايدن

وقال بايدن: "الكونجرس هو الوحيد الذي يمكنه ضمان حل دائم من خلال منح طريق للحصول على الجنسية "للحالمين"، إلى الولايات المتحدة كأطفال".

أنصار البرنامج، استطاعوا الحصول على إرجاء مؤقت في يونيو 2020، عندما حكمت المحكمة العليا بـ 5 مقابل 4 أصوات أن إدارة ترامب لم تقدم مبررًا كافيًا لمحاولاتها لإنهاء البرنامج.

وأوضحت أنها كانت تحكم إلى حد كبير في قضايا إجرائية، وتركت الباب مفتوحًا أمام إمكانية طرح المزيد من التحديات.

و برنامج العمل المؤجل يغطى القادمين فى الطفولة، ووضعه الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2012، حوالي 700 ألف شخص، ويمنحهم الوضع القانوني، فضلاً عن الحق في العمل، وبالنسبة للكثيرين، أمريكا هي الدولة الوحيدة التي عرفوها على الإطلاق.

وقال هانين في حكمه إن أوباما تجاوز سلطته عندما أسس البرنامج بأمر تنفيذي، ووصف الأمر بأنه "غير قانوني"، وأشار هانين إلى أنه يجب على الحكومة التوقف عن قبول الأشخاص في البرنامج، رغم أنه أضاف أنه لا يزال بإمكانها تلقي الطلبات.

وللتقدم بطلب للحصول على حماية البرنامج، يجب أن يكون المتقدمون قد وصلوا إلى الولايات المتحدة قبل سن 16 عامًا.

وفي عام 2017، كجزء من مساعيه الكبيرة للحد من الهجرة، حاول الرئيس آنذاك، دونالد ترامب، تفكيك البرنامج، مصراً على أن أوباما قد تجاوز سلطاته الدستورية.

منذ توليه منصبه، سعى بايدن إلى تعزيز البرنامج، وكذلك الشروع في إصلاح أوسع للهجرة.

وبعد الحكم الصادر أمس الجمعة، وجهت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الدعوة إلى الجمهوريين في الكونجرس "للانضمام إليهم في احترام إرادة الشعب الأمريكي والقانون، لضمان حصول الحالمين على مسار دائم للمواطنة".