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توافد طلاب الشعبة العلمية بالثانوية على المدارس استعدادا لأداء امتحان الكيمياء

السبت، 17 يوليه 2021 08:28 ص
توافد طلاب الشعبة العلمية بالثانوية على المدارس استعدادا لأداء امتحان الكيمياء الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

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بدأ قبل قليل، توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات استعدادا لدخول المدارس فى التاسعة صباحا لأداء امتحان مادة الكيمياء فى العاشرة من صباح اليوم السبت، حيث شهدت اللجان هدوء وتأمين من أفراد الشرطة، مع وضع حواجز أمنية لتأمين دخول الطلاب وتحقيق التباعد بينهم.

 

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 ألف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

 

ووجه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة ٢٠٢٠-٢٠٢١: أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .


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