توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الكيمياء

أسيوط -هيثم البدرى

توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة شعبة العلمى علوم بمحافظة أسيوط على لجان الامتحانات لأداء امتحان مادة الكيمياء وسط اجراءات أمنية ، واحترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشهدت مدارس أسيوط حالة من التأهب والاستعداد الأمنى والصحى لاستقبال الطلاب من خلال منظومة تعقيم وتطهير لمنع انتقال العدوى بين الطلاب.

فى ذات السياق أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط انتهاء كافة التحضيرات لإنجاز امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى للعام 2020-2021، والتى بدأت السبت الماضى 10 من الشهر الجارى فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد -19" حماية للطلاب وللعاملين بالمدارس تنفيذاً للتعليمات الوزارية الواردة فى هذا الشأن

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل الوزارة اليوم الجمعة برؤساء لجان امتحان الثانوية العامة وذلك بقاعة الاجتماعات بمدرسة خديجة يوسف الثانوية للبنات بأسيوط بحضور محمد إبراهيم دسوقى وكيل المديرية وعبد الناصر حامد مدير عام التعليم العام وذلك لمناقشة آليات العمل والاستعداد لعقد ‏امتحانات الثانوية العامة للعام 2020-2021.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة وتوفير سبل الراحة للطلبة فى كل لجنة من لجان الامتحانات, واتباع التوجيهات المتعلقة بالإجراءات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا".

وأكد وكيل الوزارة على دخول الطلاب والعاملين والملاحظين اللجان بالكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمرافقين والملاحظين والطلاب وتوفر جميع الخدمات والامكانات أمام رؤساء اللجان والمراقبين و مقدرى الدرجات لممارسة عملهم

وذكر وكيل الوزارة أنه يسمح للطالب باصطحاب الكتاب المدرسى داخل اللجنة الامتحان دون آية إضافات ورقية أو ملازم ولكن يسمح بتعليقات الطالب المدونة عليه مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته بعدم التردد فى الرجوع إليه فى أى مشكلة قد تطرأ أثناء عملية الامتحانات فور ظهورها للعمل على حلها مشددا على منع دخول أى شخص لمقار لجان الامتحان