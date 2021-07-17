تكثيف أعمال النظافة بمحيط المساجد المقررة لإقامة شعائر صلاة العيد بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

كثفت مجالس المدن أعمال النظافة بمحيط المساجد الكبرى المقرر أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بها، والشوارع المؤدية لها وذلك لاستقبال المصلين والأطفال وإسعادهم فى أيام العيد.



جانب من أعمال النظافة

من جانبه قال اللواء أشرف البيه، رئيس مدينة القصير، إنه تم تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بمحيط المساجد المقررة لأداء شعائر صلاة عيد الاضحى المبارك بمدينة القصير.

وأضاف رئيس مدينة القصير، أن تم رفع المخلفات والأتربة من أمام مساجد التوبة وأبو بكر الصديق وأبو عشكان بحى الأمل، حيث ستقوم شركة النظافة باستكمال الأعمال يوميا خلال أيام ما قبل العيد.



نظافة حول المساجد المقرر صلاة العيد بها

وكان رئيس مدينة القصير قد وجه خلال اجتماع عقده الخميس بقاعة الوحدة المحلية، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، كما شدد على الإدارات الخدمية باليقظة التامة ومنع الإجازات وتنظيم النبوتجيات أثناء إجازة العيد.