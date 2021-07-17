تعرف على استعدادات مجزر الحبيل لموسم عيد الأضحى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل المجازر المختلفة بمحافظة الأقصر، التجهيزات والاستعدادات لإستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى، قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بالمرور على المجزر بالحبيل.

وتفقد رئيس مدينة البياضية ومدير الطب البيطرى، أعمال التطوير بالمجزر واستعداد المجزر لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، كما وجه تعليماته لرئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل، والتنسيق مع شركه مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحى .

كما أصدر وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، تعليمات لمدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد، مع التنبيه على الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال التواجد بالمجزر، كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذة الفترة.

فيما قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالاقصر، أنه تقرر مد فترة العمل فى جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى اعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر، والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، وأخيرا تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



جولات على مجازر الأقصر لمتابعة تجهيزها للعيد



رئيس مدينة البياضية ووكيل الطب البيطرى يتفقدان مجزر الحبيل