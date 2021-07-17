اليوم السابع
Ads
السبت، 17 يوليه 2021 09:49 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على استعدادات مجزر الحبيل لموسم عيد الأضحى.. صور

السبت، 17 يوليه 2021 09:21 ص
تعرف على استعدادات مجزر الحبيل لموسم عيد الأضحى.. صور رئيس مدينة البياضية ووكيل الطب البيطرى يتفقدان مجزر الحبيل
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل المجازر المختلفة بمحافظة الأقصر، التجهيزات والاستعدادات لإستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى، قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بالمرور على المجزر بالحبيل.

وتفقد رئيس مدينة البياضية ومدير الطب البيطرى، أعمال التطوير بالمجزر واستعداد المجزر لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، كما وجه تعليماته لرئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل، والتنسيق مع شركه مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحى .

كما أصدر وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، تعليمات لمدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد، مع التنبيه على الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال التواجد بالمجزر، كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذة الفترة.

فيما قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالاقصر، أنه تقرر مد فترة العمل فى جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى اعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر، والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، وأخيرا تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جولات على مجازر الأقصر لمتابعة تجهيزها للعيد
جولات على مجازر الأقصر لمتابعة تجهيزها للعيد

 

رئيس مدينة البياضية ووكيل الطب البيطرى يتفقدان مجزر الحبيل
رئيس مدينة البياضية ووكيل الطب البيطرى يتفقدان مجزر الحبيل

 

مجزر الحبيل يستعد لعيد الأضحى بالاقصر
مجزر الحبيل يستعد لعيد الأضحى بالاقصر

 

 


الاقصر

الطب البيطرى بالاقصر

مجزر الحبيل

استعدادات عيد الاضحى

مجازر الاقصر

ذبح الاضاحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"جاهزون لأضاحى العيد بالمجان".. شعار مجازر المحافظات.. 464 "سلخانة" حكومية تذبح دون مقابل أول 3 أيام بالعيد.. الأقصر: مد العمل للمساء والدفع بأطباء إضافيين.. الدقهلية: جاهزون لخدمة المواطنين بعد الصلاة مباشرة

السبت، 17 يوليه 2021 01:08 ص

محافظ الغربية: الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة عيد الأضحى

الجمعة، 16 يوليه 2021 10:01 م

فتح المجازر ومراقبة الأسواق الأبرز.. تفاصيل استعدادات "بيطرى قنا" لعيد الأضحى

الجمعة، 16 يوليه 2021 06:00 ص

محافظ الإسماعيلية يقرر حظر ذبح الأضاحى خارج المجازر ونقاط الذبح

الخميس، 15 يوليه 2021 07:01 م

محافظ الجيزة يفتح المجازر والكشف على الذبائح بالمجان للمواطنين

الخميس، 15 يوليه 2021 10:42 ص

بيطرى الأقصر يستعد لعيد الأضحى بتجهيز 5 مجازر حكومية لفتحها مجانا للمواطنين

الخميس، 15 يوليه 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة