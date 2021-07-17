تعرف على استعدادات مجزر الحبيل لموسم عيد الأضحى.. صور

تواصل المجازر المختلفة بمحافظة الأقصر، التجهيزات والاستعدادات لإستقبال المواطنين لذبح أضحيتهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى، قام وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، والدكتور محمد بشار مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بالمرور على المجزر بالحبيل.
وتفقد رئيس مدينة البياضية ومدير الطب البيطرى، أعمال التطوير بالمجزر واستعداد المجزر لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، كما وجه تعليماته لرئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل، والتنسيق مع شركه مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحى .
كما أصدر وكيل الوزارة محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، تعليمات لمدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد، مع التنبيه على الجميع بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية خلال التواجد بالمجزر، كما هنأ العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك مؤكدًا على أهمية دورهم خلال هذة الفترة.
فيما قال الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بالاقصر، أنه تقرر مد فترة العمل فى جميع المجازر حتى غروب الشمس لاستيعاب الزيادة فى اعداد المذبوحات، كما وافق المستشار مصطفى ألهم على الذبح مجانا خلال وقفة وأيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه تم تدعيم المجازر بأطباء إضافيين خلال فترة العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر.
وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تقرر أن يتم توزيع كمامات وملابس وقائية على جميع فرق العمل بالمجازر، والتنسيق مع مجالس المدن كل فى نطاقه لرفع درجة الجاهزية بجميع المجازر وتوفير العمالة والتجهيزات اللازمة، وأخيرا تم التنسيق مع الجهات المعنية (مديرية التموين- مباحث التموين- شرطة المسطحات- المحليات ) لتكثيف حملات المرور على أماكن بيع وتداول اللحوم والدواجن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
جولات على مجازر الأقصر لمتابعة تجهيزها للعيد
رئيس مدينة البياضية ووكيل الطب البيطرى يتفقدان مجزر الحبيل
مجزر الحبيل يستعد لعيد الأضحى بالاقصر
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