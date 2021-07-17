اليوم السابع
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تشريح جثة مسن قتل فى خصومة ثأرية بمنشاة القناطر

السبت، 17 يوليه 2021 12:09 م
تشريح جثة مسن قتل فى خصومة ثأرية بمنشاة القناطر تشريح جثة مواطن-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بتشريح جثة مسن قتل فى خصومة ثأرية بمركز بمنشأة القناطر في الجيزة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وأمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهمين، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.
 
وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن خصومة ثأرية دفعت مرتكب الجريمة لإطلاق النار عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إطلاق النار عليه بإحدى قرى المركز، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر.
 
وكشفت التحريات أن المجني عليه تربطه خصومة ثأرية بأفراد عائلة أخرى، وأن تلك الخصومة وراء مقتله، وساعده آخرين في ارتكاب الجريمة، وتم تحديد هوية مرتكب الجريمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه.

منشاة القناطر

قتل مسن

الجيزة

أكتوبر

اخبار الحوادث

خصومة ثأرية

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